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Путина пригласили в Минск на форум регионов

10:48
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Российский президент встретится с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят VII Форум регионов двух стран, который пройдет в Минске 28-29 сентября.

"Президенты приглашены, формат прорабатывается", - заявил ТАСС заместитель председателя верхней палаты Национального собрания Белоруссии Анатолий Исаченко.

В форуме регионов России и Белоруссии примут участие примерно 250 человек. Из-за пандемии коронавирусной инфекции некоторые мероприятия пройдут в онлайн-режиме. ожидается, что стороны подпишут договоры на общую сумму около 750 миллионов долларов.

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