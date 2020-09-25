Путина пригласили в Минск на форум регионов

Российский президент встретится с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят VII Форум регионов двух стран, который пройдет в Минске 28-29 сентября.

"Президенты приглашены, формат прорабатывается", - заявил ТАСС заместитель председателя верхней палаты Национального собрания Белоруссии Анатолий Исаченко.

В форуме регионов России и Белоруссии примут участие примерно 250 человек. Из-за пандемии коронавирусной инфекции некоторые мероприятия пройдут в онлайн-режиме. ожидается, что стороны подпишут договоры на общую сумму около 750 миллионов долларов.

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