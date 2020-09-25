Гинцбург объяснил всплеск коронавируса

Опытного врача удивили разговоры о второй волне

За последнюю неделю в России резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему растет число заразившихся COVID-19.

Ученый связал рост заболеваемости с уменьшением количества витамина D из-за прихода осени. "Я никогда не понимал деление эпидпроцесса на волны. Эпидпроцесс, бывает, поднимается, бывает, заболеваемость падает. Так, чтобы делить на волны, я, честно говоря, первый раз это слышу в связи с пандемией COVID-19", - заявил Гинцбург.

Он подчеркнул, что нынешнюю ситуацию можно назвать очередным подъёмом, но не второй волной. Вирусолог отметил, что осенью люди начали возвращаться из отпусков в офисы, вузы и школы, больше ездить в общественном транспорте. В совокупности с нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью" эти факторы привели к подъему инфицированности, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 32,1 миллиона человек, 982 тысячи из них скончались. В России выявлено 1,13 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

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