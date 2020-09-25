ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гинцбург объяснил всплеск коронавируса

11:09
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Опытного врача удивили разговоры о второй волне

За последнюю неделю в России резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему растет число заразившихся COVID-19.

За сутки коронавирусом заболели 7212 россиян
Как определить начало второй волны COVID-19

Ученый связал рост заболеваемости с уменьшением количества витамина D из-за прихода осени. "Я никогда не понимал деление эпидпроцесса на волны. Эпидпроцесс, бывает, поднимается, бывает, заболеваемость падает. Так, чтобы делить на волны, я, честно говоря, первый раз это слышу в связи с пандемией COVID-19", - заявил Гинцбург.

Он подчеркнул, что нынешнюю ситуацию можно назвать очередным подъёмом, но не второй волной. Вирусолог отметил, что осенью люди начали возвращаться из отпусков в офисы, вузы и школы, больше ездить в общественном транспорте. В совокупности с нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью" эти факторы привели к подъему инфицированности, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 32,1 миллиона человек, 982 тысячи из них скончались. В России выявлено 1,13 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.