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Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в Великобритании

11:04
  • пятница
  • 25 сентября 2020

В стране действуют ограничения в связи с пандемией

За последние сутки в Великобритании выявили 6 634 случаев коронавируса – это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19.
Джонсон допустил введение повторного карантина в Великобритании

Скончались 40 человек с подтвержденным результатом на коронавирус, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. На данный момент общее число заразившихся в Великобритании превышает 416 тысячи человек.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, которые рассчитаны на шесть месяцев. Они коснутся часов работы заведений, проведения мероприятий и правил использования масок. Если данные меры не помогут сдержать распространение коронавируса, то правительство введет новый карантин. 

Список стран с наиболее высоким ростом числа заболевших возглавили США и Франция. Ужесточение мер, связанных с пандемией, планируется в Пятой республике и Канаде, уточняет "Вечерняя Москва".

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