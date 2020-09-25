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Московские власти призвали работодателей ускорить переход на "удаленку"

11:28
  • пятница
  • 25 сентября 2020

В столице наблюдается всплеск COVID-19

Власти Москвы призывают работодателей не затягивать с переводом сотрудников на удаленную работу и по возможности максимально ускорить этот процесс. Согласно статистике, около половины столичных компаний предоставляют сотрудникам возможность работать из дома.

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"Многие компании постепенно переходят на смешанный или полностью удаленный режим - по нашим данным, около половины столичных компаний предоставляют сотрудникам возможность работать удалённо, и сейчас мы рекомендуем по возможности ускорить этот процесс", - отметили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

При этом две трети работодателей, отправивших сотрудников на "удаленку", считают, что работа из дома не менее эффективна, чем из офиса. 45% владельцев бизнеса уверены, что продуктивность осталась на том же уровне, а 19% заметили ее рост, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 32,1 миллиона человек, 982 тысячи из них скончались. В России выявлено 1,13 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

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