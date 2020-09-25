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Московские власти не будут усиливать проверки в ТЦ из-за ситуации с COVID-19

11:57
  • пятница
  • 25 сентября 2020

В магазинах проводятся регулярные проверки

В московских торговых центрах не станут дополнительно усиливать мониторинг по соблюдению профилактических мер. При этом ежедневные проверки продолжатся. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

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"Усиливать не будем, но будем продолжать проверочные действия", - заявил Немерюк.

Ранее столичные магазины получили более 15 тысяч штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, а ЦУМ оштрафовали на сумму свыше миллиона рублей. Также в Москве закрыли несколько магазинов "Магнолия" и "Перекресток".

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 32,1 миллиона человек, 982 тысячи из них скончались. В России выявлено 1,13 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались. В столице за последнюю неделю количество выявленных заболевших COVID-19 увеличилось более чем на 30%.

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