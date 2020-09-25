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Из-за пандемии россиянам стали чаще платить "по-серому"

12:25
  • пятница
  • 25 сентября 2020

В этом признался каждый 10-й опрошенный

Пандемия коронавирусной инфекции повлекла за собой экономические трудности, которые прочувствовали на себе многие россияне. На фоне этого некоторые работодатели решили выплачивать своим сотрудникам зарплату в конвертах.
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12% респондентов признались, что работодатели предлагали им на время действия ограничений так называемую "серую" зарплату, но согласились на такое лишь 2% работников. 8% отметили, что их согласия никто не спрашивал, а 2% отказались от нечестной схемы оплаты труда.

Модель начисления зарплаты из-за коронавируса изменилась у  63% респондентов, а 24% заявили, что и раньше получали часть денег в конверте. При этом 36% опрошенных рассказали, что деньги за работу они стали получать с задержками, стабильная зарплата осталась только у 12% работников.

В опросе приняли участие свыше 4,3 тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в сентябре текущего года, передает ТАСС.

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