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Экс-солистка "ВИА Гры" назвала причину успеха Брежневой

13:07
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Санта Димопулос считает Веру Брежневу самой успешной из экс-коллег

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос заявила, что считает Веру Брежневу самой успешной из всех, кому довелось когда-либо выступать в составе коллектива. Причем девушка отметила, что успехом Брежнева в первую очередь обязана своему мужу и продюсеру Константину Меладзе.

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"Конечно, Вера — самая успешная солистка. Это потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она, конечно, обладает харизмой. Может притягивать к себе людей, вызывает положительные эмоции. Также Света Лобода очень больших успехов добилась", - цитирует Димопулос издание argumenti.ru.

Девушка добавила, что в коллективе было не принято дружить друг с другом – между певицами была жесткая конкуренция. "У меня там не было друзей. Я спрашивала об этом у Кости. Он сказал, что с самого начала так сложилось, что девушки не дружат", - подчеркнула Димопулос.

Сама же девушка перестала делать акцент на своей музыкальной карьере. Она занимается бизнесом, ведет личный блог и нередко появляется на телевидении. При этом артистка немало времени уделяет семье: двум детям и мужу Игорю Кучеренко.

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