Ким Чен Ын извинился перед Сеулом после убийства южнокорейского чиновника

Мужчину расстреляли северокорейские пограничники

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принес извинения народу и руководству Южной Кореи за то, что северокорейские пограничники убили 47-летнего южнокорейского чиновника.

Мужчина пропал 24 сентября в водах у острова Енпхендо. По версии южнокорейских властей, его расстреляли пограничники из КНДР, а затем сожгли тело.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Yonhap, в послании Ким Чен Ына говорится, что он глубоко сожалеет, что "так сильно разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других граждан страны" в связи с трагедией. Подобного нельзя было допускать, уверен лидер КНДР.

В Пхеньяне указали, что сожгли лодку южнокорейского чиновника, чтобы не допустить распространения коронавируса. При этом тела мужчины в ней якобы не было обнаружено во время предварительного осмотра пограничников.

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