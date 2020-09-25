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Лукашенко задумал сажать на карантин приезжающих с Запада

13:04
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Ранее он отказывался вводить ограничительные меры из-за коронавируса

В Белоруссии может быть введен двухнедельный карантин для приезжающих из стран Запада. Такую возможность допустил президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, вопрос будет рассматриваться на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Лукашенко с самого начала пандемии скептически относился к COVID-19, называя происходящее в мире "коронавирусным психозом" и отказываясь вводить в Белоруссии ограничительные меры.

С августа в Белоруссии не стихают акции протеста несогласных с результатами президентских выборов. Лукашенко неоднократно заявлял, что они организованы и координируются западными странами.

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