В Кремле не обсуждают введение новых ограничений из-за коронавируса

Рост заболеваемости - повод быть аккуратным

Никаких решений о введении новых ограничений в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, рост этих цифр, конечно, он поводом, наверно, должен являться для нас всех просто быть более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких", - добавил он. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

В России отмечается рост новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 7212 заболевших, в том числе в Москве - 1560.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями по возможности уйти на самоизоляцию. Крупным компаниям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленный режим работы.

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