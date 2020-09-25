Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе

Вводить новые рекомендации тоже не собираются

Несмотря на рост случаев заболевания коронавирусом в Москве, рестораны, кафе пока закрывать не собираются.

Об этом РИА Новости заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Новых рекомендаций заведениям общепита тоже давать не будут.

Усиливать мониторинг магазинов и торговых центров на соблюдение мер по коронавирусу власти не планируют. Но ежедневные проверки будут продолжаться.

Ранее стало известно, что в отношении столичных предприятий торговли было выписано более 15 тысяч штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима. В частности, магазин ЦУМ был оштрафован более чем на один миллион рублей.

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