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"Паганини пишущей машинки": умер поэт Владимир Эрль

13:30
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Ему было 73 года

В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался поэт Владимир Эрль (настоящее имя - Владимир Иванович Горбунов), передает "Интерфакс".

Эрль за свою жизнь выпустил немало произведений, в их числе сборники стихов "Трава, Трава" и "Кнега Кинга", повесть "В поисках за утраченным Хейфом" и книга "С кем вы, мастера той культуры".

Как издатель он опубликовал больше 100 самиздатских книг. Исследователь Борис Констриктор называл Эрля "Паганини пишущей машинки" за необыкновенную для самиздата изысканность и аккуратность изданий.

В 1986 году Владимир Эрль стал лауреатом премии Андрея Белого за критику и текстологию.

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Владимир Эрль
Владимир Эрль
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