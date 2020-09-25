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Короля Норвегии госпитализировали

13:49
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Харальду V долгое время не дает покоя старая травма

Король Норвегии Харальд V госпитализирован. В пресс-службе королевской семьи отметили, что в пятницу, 25 сентября, 83-летний глава страны должен был руководить заседанием Госсовета, однако из-за проблем со здоровьем не сможет этого сделать. Вместо него руководить Госсоветом станет сын Харальда V кронпринц Хокон.
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Отмечается, что причина госпитализации короля Норвегии пока остается неизвестной. Накануне ухудшения самочувствия Харальд V принимал участие в одном из официальных мероприятий в Осло, передает NRK.

Король Харальд V взошел на престол в 1991 году. В начале 2000-х годов врачи диагностировали у него онкологию, но после ряда операций монарх излечился от рака. В последнее время у него начались проблемы с ногами – дала знать о себе старая травма, полученная еще во время службы в армии.

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