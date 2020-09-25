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Неизвестный напал с ножом на прохожих возле редакции Charlie Hebdo

13:48
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Три человека ранены

Мужчина с ножом напал на прохожих возле старого здания редакции скандального журнала Charlie Hebdo.

По информации телеканала BFM, пострадали как минимум три человека. Квартал оцеплен полицией.

Террористический акт в редакции Charlie Hebdo произошел 7 января 2015 года в Париже. В результате атаки исламистов, которые были возмущены карикатурами на Мухаммеда, погибли 12 человек, 11 получили ранения. В начале сентября 2020 году издание вновь опубликовало скандальные изображения пророка.

Новость дополняется.

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