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Во "Внуково" прошли учения с имитацией аварийной посадки

15:00
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Спасатели отработали тушение пожара и эвакуацию пассажиров

В аэропорту "Внуково" минувшей ночью совершил аварийную посадку самолет Ту-154, летевший из Сингапура. После приземления он загорелся. Экстренная ситуация -  это лишь часть масштабных тактических учений.

По легенде, на борту находились пассажиры и члены экипажа, которые не смогли самостоятельно выбраться. Первым делом, спасатели охладили корпус судна. После - один из отрядов проник в салон и помог пострадавшим эвакуироваться. В тоже время пожарные боролись с возгоранием. В итоге учения завершились успешно, передает "ТВ Центр". Огонь потушили, а самолет отбуксировали в безопасное место.

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