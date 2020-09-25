В Подмосковье у женщины нашли почти 300 свертков с наркотиками

Она призналась, что делала закладки

Подмосковные полицейские изъяли у жительницы Королева почти 300 свёртков с кокаином и метадоном, сообщает "ТВ Центр".

36-летнюю женщину задержали в Щелкове. 274 пакетика с порошкообразным веществом обнаружили в ее сумках. По результатам экспертизы оказалось, что это тяжелые наркотические вещества.

Подозреваемая призналась, что делала закладки. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница арестована, ей грозит 20 лет лишения свободы.

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