ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье у женщины нашли почти 300 свертков с наркотиками

15:05
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Она призналась, что делала закладки

Подмосковные полицейские изъяли у жительницы Королева почти 300 свёртков с кокаином и метадоном, сообщает "ТВ Центр".

36-летнюю женщину задержали в Щелкове. 274 пакетика с порошкообразным веществом обнаружили в ее сумках. По результатам экспертизы оказалось, что это тяжелые наркотические вещества.

Подозреваемая призналась, что делала закладки. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница арестована, ей грозит 20 лет лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
Подозреваемый
Подозреваемый
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.