В Подмосковье у женщины нашли почти 300 свертков с наркотиками

Она призналась, что делала закладки
Подмосковные полицейские изъяли у жительницы Королева почти 300 свёртков с кокаином и метадоном, сообщает "ТВ Центр".
36-летнюю женщину задержали в Щелкове. 274 пакетика с порошкообразным веществом обнаружили в ее сумках. По результатам экспертизы оказалось, что это тяжелые наркотические вещества.
Подозреваемая призналась, что делала закладки. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница арестована, ей грозит 20 лет лишения свободы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"