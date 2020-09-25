В столице заработали 80 точек

В Москве открылись ярмарки выходного дня. 80 точек по всему городу. Купить можно, кажется, все: не только свежие овощи и фрукты, но даже экзотические продуты. Причём выращивают их только в российских регионах. Никакой химии - исключительно полезные витамины и минералы.

На столичной ярмарке выходного дня не протолкнуться. Всю неделю посетители ждут приезда фермеров. Александр Петров каждые выходные приезжает на рынок из Луховиц. В своем хозяйстве в Подмосковье он выращивает редкую для наших краёв рыбу – кларий.

"Красное плотное сочное мясо. В три раза больше омега-3, чем в сёмге. Мелких костей нет. Только крупные рёберные кости. И очень такой нежный вкусный получается продукт из неё", - рассказал фермер Петров.

Для искушённого столичного покупателя качество должно быть отменным, признаётся Александр, поэтому на акваферме созданы уникальные условия для выращивая диковинной рыбы.

В одной такой емкости растёт больше тысячи особей (см. видео). Эти поменьше. Как только подрастут, их переселят вот сюда. И так одно поколение будет кочевать по нескольким бассейнам, пока не наберет до трех килограммов веса. Затем рыба превращается в деликатес. И всего такого блюда здесь может готовиться до 40 тонн в год.

Кларий родом из Африки, и этой рыбе нужна теплая и чистая вода. "Это называется биологический фильтр. Здесь находится специальная пластиковая экологичная загрузка, в отверстиях растут два вида бактерий, которые перерабатывают все продукты жизнедеятельности нашей рыбы в те остатки, которые легко удаляются из системы", - сообщил фермер.

На соседних прилавках - овощи и фрукты. Дмитрий Малыгин продолжил традиции отца. На экологически чистой Луховицкой земле выращивает даже виноград и персики.

"Площадь огорода - 80 соток. На этом огороде выращивается картофель, морковь, сад яблочный, кабачки, тыква, зеленушка разная, помидоры в теплице", - сказал фермер Дмитрий Малыгин.

Ягод и фруктов у фермера всегда в достатке. Признаётся, малина плодоносит до глубокой осени. Секрет хорошего урожая – постоянный уход за культурами и правильная подкормка только биологическим сырьём.

"Вот сейчас у неё второй урожай. Бывали случаи даже, что в декабре если тёплая погода, то тоже малина даёт урожай. Луховицкий район - экологически чистый. И если своевременно ухаживать за теми овощами и фруктами, которые ты выращиваешь, то и получается результат хороший", - сообщил фермер Малыгин.

В Москве работает более 80 ярмарок выходного дня. Кроме уличных торговых точек есть и крытые рынки в капитальных постройках. Самая большая ярмарка, на 90 торговых мест – в Строгине.

"Эти предприниматели, которые приезжают, получили более комфортные места для продажи своей продукции. Ну, и я надеюсь, эта традиция и практика сохранится в Москве", - заявил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Ярмарки будут открыты до 27 декабря, с пятницы по воскресенье.

Илья Данильцев, Александр Терентьев и Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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