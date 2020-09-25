Москвичей предупредили о транспортных ограничениях на выходных

В столице перекроют несколько улиц и станций метро

В ближайшие выходные московские байкеры закрывают мотосезон. В связи с этим в городе будут введены транспортные ограничения, передает "ТВ Центр".

Уже в пятницу с половины двенадцатого вечера нельзя будет проехать на участке от проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой и по самой этой улице. А завтра с полудня движение будут перекрывать по мере прохождения колонны мотоциклистов на Садовом кольце от Каланчевской улицы до Ленинского проспекта.

Внимательными водителям надо быть и в районе станций метро "Молодёжная", "Кунцевская", "Славянский бульвар" и "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии. Они закрыты до 6 октября из-за работ по подключению Большой кольцевой линии. Для удобства пассажиров ходят бесплатные автобусы и введены временные выделенные полосы.

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