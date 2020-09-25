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Путин предложил США не вмешиваться в дела друг друга

14:21
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Он подчеркнул, что речь идет и о выборах

Владимир Путин заявил, что России нужно обменяться с Соединенными Штатами гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга, включая выборы.
Путина пригласили в Минск на форум регионов

Президент отметил, что страны не должны влиять на внутреннюю политику других государств ни напрямую, ни с использованием информационных технологий.

"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - считает Путин.

Также президент России подготовил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Полный текст заявления главы государства можно увидеть на официальном сайте Кремля.

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