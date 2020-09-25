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Депутат МГД Щитов рассказал об инструментах снижения аварийности на столичных дорогах

14:07
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Это культура вождения и технологический прогресс

Культура вождения влияет на снижение аварийности на дорогах, это под силу соблюдать каждому автомобилисту.

В ближайшие десятилетия обществу удастся достичь минимальной аварийности и практически нулевой смертности в ДТП благодаря технологическому прогрессу и растущей ценности человеческой жизни. Об этом агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

"Кроме того, уже в ближайшие годы на дороги начнут выходить беспилотные автомобили, которые со временем вытеснят с улиц городов большинство традиционных транспортных средств. В этом случае проблема возможных ДТП будет решена практически полностью", - отметил он.

Москва - один из наиболее прогрессивных регионов России по внедрению новейших инструментов снижения аварийности на дорогах, отметил Щитов. В столице есть современный автопарк, регулярно реконструируется улично-дорожная сеть, повсеместно применяются видеокамеры для контроля скорости автомобилей и "лежачие полицейские".

Щитов добавил, что эксперты-транспортники по всему миру разрабатывают комплексные решения, позволяющие свести смертность в ДТП если не к нулю, то к возможному минимуму.

"Одна из самых известных программ такого рода продвигается в Европе, а в особенности - в Скандинавии, и носит название Vision Zero - она включает в себя как регуляторные предложения, так и архитектурно-планировочные и инженерные решения", - заключил Щитов.

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