Путин прибыл на учения "Кавказ-2020"

Вместе с президентом за маневрами наблюдает министр обороны Сергей Шойгу

Главный и решающий этап масштабных учений "Кавказ-2020" начинается в пятницу в Астраханской области. На полигон "Капустин Яр", где развернутся основные манёвры, прибыл Владимир Путин. Будут разыграны несколько тактических эпизодов. По легенде учений, наши военные - совместно с подразделениями Китая, Белоруссии и Армении - отразят наступление условного противника, после чего нанесут массированный огневой удар.

На военный полигон глава государства прибыл на вертолёте. Начальник генерального штаба тут же докладывает обстановку: к началу основного этапа учений всё готово. По легенде, артиллеристы должны остановить наступление противника и уничтожить его опорные пункты. В маневрах задействованы все рода войск.

Вместе с президентом за манёврами наблюдает министр обороны Сергей Шойгу. Огненный вал фугасных снарядов буквально накрывает условного противника. В ход идут гаубицы и минометы. В окопах команды ждут танковые экипажи. 80 тысяч военнослужащих и 450 боевых машин - из России, Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы - отрабатывают взаимодействие на полигонах Астраханской области.

Специалисты химической разведки проводят осмотр территории прежде, чем сюда прибудут парашютно-десантные войска. С аэродромов Ростовской и Саратовской областей готовы подняться 60 военно-транспортных Ил-76. Летчики штурмовой авиации - уже в небе. Экипажи отрабатывают задачи по прорыву линии обороны условного противника, в том числе с выполнением пуска неуправляемых ракет.

На воде стрельбу ведет экипаж Черноморского подводного флота. Ракетный комплекс "Калибр" наносит удар по береговой мишени. Поблизости дежурят ещё 20 боевых кораблей. На Каспии к российским военным накануне присоединились иранские ракетные катера, чтобы вместе выполнить стрельбы.

Тем временем на земле ждут подкрепления. В ходе активной фазы учений к основным силам присоединится оперативный и тактический десант, который должен задержать противника.

"Сегодня парашютно-десантный батальон, 56-е отделение бригады, в количестве более 400 человек завершает мероприятие подготовки десантирования. С целью этого осуществляет погрузку вооружения и военной техники в самолеты военно-транспортной авиации. Всего применяется более 50 единиц с целью выполнения поставленной задачи", - сообщил Григорий Курчанинов, заместитель командира отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России.

Манёвры на военном полигоне продлятся до субботы. Однако иностранные специалисты, которые тоже наблюдают за ходом учений, уже дали самую высокую оценку. "Кавказ-2020" станет самым масштабным и заключительным этапом подготовки вооруженных сил страны в этом году.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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