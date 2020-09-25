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Напавший на прохожих возле Charlie Hebdo задержан

14:39
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Число пострадавших увеличилось

Французская полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих возле старого здания редакции Charlie Hebdo в Париже.
Charlie Hebdo вновь опубликовал скандальные карикатуры

В свою очередь французские СМИ утверждают, что нападавших было несколько, а двое из них скрылись с места происшествия. В настоящее время квартал блокирован полицией.

Тем временем, число пострадавших возросло до четырех. Двое их них находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал BFM. Ранее сообщалось о трех раненых. 

Президент Франции Эммануэль Макрон в курсе произошедшего, он внимательно следит за ситуацией из Елисейского дворца.  

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