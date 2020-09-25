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Воробьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Подмосковье

14:44
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Регион готов к борьбе с коронавирусом, считает губернатор

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему стабильна. Он опроверг слухи о том, что часть больниц Подмосковья вновь начали переоборудовать под больных коронавирусной инфекцией.

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"Сегодня утром прошла информация, что мы якобы экстренно готовим какое-то избыточное количество коек. Она не соответствует действительности. Но Минздрав мониторит наличие коек под COVID, потому что это специальная, отдельная помощь. И министр отвечает за то, чтобы показатели соблюдались. А показатели — это 50 процентов свободных коек. Поэтому, что касается мест в стационарах для тех, кто лечится от коронавируса, — у нас ситуация стабильная", - рассказал Воробьев.

Он отметил, что сейчас больницы Подмосковья имеют всё необходимое для лечения больных COVID-19, включая оборудование, препараты и места для пациентов, передает 360.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы по возможности оставаться дома, "беречься, соблюдать требования врачей". Также он обратился к работодателям с просьбой по мере возможности вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

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