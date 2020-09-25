В Минздраве призвали не забывать носить маски

Игнорирование средств индивидуальной защиты приведет к росту заболеваемости

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов предупредил, что массовый отказ от использования медицинских масок и других средств защиты от инфекции приведет к значительному увеличению числа заболевших.

Чуланов подчеркнул, что врачей очень тревожит нежелание многих россиян носить защитные маски. "Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости", - заявил инфекционист.

Он отметил, что нынешний всплеск заболеваемости специалисты предвидели заранее. С приходом осени люди стали больше времени проводить в закрытых помещениях на работе или учебе, также возросла нагрузка на общественный транспорт. Эти факторы привели к ускоренному распространению вирусной инфекции.

Врач рекомендовал россиянам не забывать о мерах предосторожности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и перчатки в общественных местах, пользоваться антисептиком и чаще мыть руки, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы по возможности оставаться дома, "беречься, соблюдать требования врачей". Также он обратился к работодателям с просьбой по мере возможности вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

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