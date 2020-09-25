ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве призвали не забывать носить маски

15:11
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Игнорирование средств индивидуальной защиты приведет к росту заболеваемости

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов предупредил, что массовый отказ от использования медицинских масок и других средств защиты от инфекции приведет к значительному увеличению числа заболевших.

Воробьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Собянин обратился к москвичам в связи с ростом случаев COVID-19

Чуланов подчеркнул, что врачей очень тревожит нежелание многих россиян носить защитные маски. "Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости", - заявил инфекционист.

Он отметил, что нынешний всплеск заболеваемости специалисты предвидели заранее. С приходом осени люди стали больше времени проводить в закрытых помещениях на работе или учебе, также возросла нагрузка на общественный транспорт. Эти факторы привели к ускоренному распространению вирусной инфекции.

Врач рекомендовал россиянам не забывать о мерах предосторожности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и перчатки в общественных местах, пользоваться антисептиком и чаще мыть руки, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы по возможности оставаться дома, "беречься, соблюдать требования врачей". Также он обратился к работодателям с просьбой по мере возможности вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники полиции следят за соблюдением масочного режима среди пассажиров Московского метрополитена
Сотрудники полиции следят за соблюдением масочного режима среди пассажиров Московского метрополитена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.