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В работе Telegram произошел массовый сбой

15:04
  • пятница
  • 25 сентября 2020

С неполадками столкнулись жители России, Украины, Белоруссии

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в его работе.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов России, а также Украины, Белоруссии, Германии, Нидерландов столкнулись с проблемой отправки сообщений как через веб-версию, так и через мобильное приложение.

По данным портала Downdetector на 13:51 мск, порядка 76% пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а 23% не могут отправить сообщения, передает РИА Новости. Что стало причиной сбоя, неизвестно.

UPD (15:10 мск): Telegram заявил, что устранил сбой в работе мессенджера. В общей сложности неполадки продолжались 45 минут.

"Сейчас все должно быть в порядке, приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении компании в Twitter. 

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