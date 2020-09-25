Греф предсказал пик коронавируса в России

Болезнь снова набирает обороты

Глава Сбербанка Герман Греф предположил, когда Россия дойдет до пиковых отметок по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению бизнесмена, это наступит уже в конце осени.

"Что касается коронавируса, очевидным фактом уже является рост заболеваемости. Пик будет достигнут осенью, скорее всего, в ноябре, по нашим оценкам. Насколько он будет глубоким, сколько он продлится, сегодня прогнозировать сложно", - сказал Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что во многом эпидемиологическая ситуация будет зависеть от того, насколько ответственно люди отнесутся к рекомендациям врачей, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы по возможности оставаться дома, "беречься, соблюдать требования врачей". Также он обратился к работодателям с просьбой по мере возможности вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

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