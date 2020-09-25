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За нарушение масочного режима закрыли магазины Eurospar и "Пятерочка"

15:17
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Всего в городе закрыто 49 магазинов различных торговых сетей

В Москве закрыли не соблюдавшие масочный режим магазины торговых сетей Eurospar и "Пятерочка". Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, за последние сутки в городе была остановлена работа шести магазинов, в которых посетители и продавцы не носили маски и перчатки. Накануне в городе были закрыты несколько магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия".

Как отметили в столичном оперативном штабе, всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора закрыто 49 магазинов.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями по возможности уйти на самоизоляцию. Крупным компаниям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленный режим работы.

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