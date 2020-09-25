Задержан второй подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo

К расследованию подключился отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом

Бригада железнодорожников задержала второго подозреваемого в нападении на прохожих с ножом у старого офиса скандального издания Charlie Hebdo. Как сообщает французское радио, мужчину заметили в районе станции метро Ришар-Ленуар в XI округе Парижа.

К расследованию нападения подключился отдел прокуратуры Франции по вопросам борьбы с терроризмом. Открыто дело о покушении на убийство, связанном с терроризмом, и с "преступной террористической организацией", передает агентство France-Presse. Сначала прокуратура рассматривала происшествие как покушение на убийство.

Инцидент произошел около полудня 25 сентября на двух улицах поблизости от старого здания редакции Charlie Hebdo. Сначала сообщалось о двоих пострадавших. Позже выяснилось, что ранены четверо, двое из них – тяжело.

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