ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан второй подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo

15:51
  • пятница
  • 25 сентября 2020

К расследованию подключился отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом

Бригада железнодорожников задержала второго подозреваемого в нападении на прохожих с ножом у старого офиса скандального издания Charlie Hebdo. Как сообщает французское радио, мужчину заметили в районе станции метро Ришар-Ленуар в XI округе Парижа.
Напавший на прохожих возле Charlie Hebdo задержан

К расследованию нападения подключился отдел прокуратуры Франции по вопросам борьбы с терроризмом. Открыто дело о покушении на убийство, связанном с терроризмом, и с "преступной террористической организацией", передает агентство France-Presse. Сначала прокуратура рассматривала происшествие как покушение на убийство.

Инцидент произошел около полудня 25 сентября на двух улицах поблизости от старого здания редакции Charlie Hebdo. Сначала сообщалось о двоих пострадавших. Позже выяснилось, что ранены четверо, двое из них – тяжело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Франции
Полиция Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.