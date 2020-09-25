ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Треть сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленный режим работы

15:44
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Ситуация с коронавирусом в городе осложнилась

Мэрия Москвы с понедельника переведет 30% сотрудников на режим удаленной работы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, удаленный режим работы - действенный способ остановить распространение коронавируса. Весной эта мера позволила спасти тысячи жизней.

"Точно так же следует поступить и сегодня", - заявил Собянин.

Ранее Сергей Собянин призвал крупные компании вернуть на "удаленку" как можно больше сотрудников. Однако это не должно идти во вред рабочему процессу и интересам потребителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Удаленный режим работы
Удаленный режим работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.