Треть сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленный режим работы

Ситуация с коронавирусом в городе осложнилась

Мэрия Москвы с понедельника переведет 30% сотрудников на режим удаленной работы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, удаленный режим работы - действенный способ остановить распространение коронавируса. Весной эта мера позволила спасти тысячи жизней.

"Точно так же следует поступить и сегодня", - заявил Собянин.

Ранее Сергей Собянин призвал крупные компании вернуть на "удаленку" как можно больше сотрудников. Однако это не должно идти во вред рабочему процессу и интересам потребителей.

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