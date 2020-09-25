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Собянин: соцкарты пожилых москвичей блокировать не будут

16:05
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Мэр попросил пожилых по возможности оставаться дома

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сотрудников полиции не применять мер ответственности к пожилым людям, вышедшим из дома на прогулку или на работу. Собянин подчеркнул, что пенсионеров не станут штрафовать.

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Ранее градоначальник попросил пожилых жителей столицы по возможности оставаться дома, "беречься, соблюдать требования врачей". Также он обратился к работодателям с просьбой по мере возможности вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

"Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", - отметил мэр столицы.

Собянин попросил москвичей не забывать о необходимости носить защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Он напомнил, что при отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.

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