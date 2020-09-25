Собянин: соцкарты пожилых москвичей блокировать не будут

Мэр попросил пожилых по возможности оставаться дома

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сотрудников полиции не применять мер ответственности к пожилым людям, вышедшим из дома на прогулку или на работу. Собянин подчеркнул, что пенсионеров не станут штрафовать.

Ранее градоначальник попросил пожилых жителей столицы по возможности оставаться дома, "беречься, соблюдать требования врачей". Также он обратился к работодателям с просьбой по мере возможности вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

"Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", - отметил мэр столицы.

Собянин попросил москвичей не забывать о необходимости носить защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Он напомнил, что при отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.

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