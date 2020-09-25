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Путина познакомили с русским "Терминатором"

16:30
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Президент следит за учениями "Кавказ-2020"

Владимир Путин на полигоне Капустин Яр осмотрел "Терминатор". С возможностями боевой машины поддержки танков президента России ознакомил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Путин прибыл на учения "Кавказ-2020"

"Терминатор" вооружен двумя 30-мм пушками с боекомплектом на 900 выстрелов,  противотанковым ракетным комплексом "Атака-Т", 30-мм автоматическими гранатометами и крупнокалиберным пулеметом. Его задача - огневая поддержка бронетехники в наступлении.

"Мощнейшая машина… Ее создали лет 10 назад, но она не использовалась, но потом мы с министром посмотрели, приняли решение", - рассказал президенту начальник Генштаба.

Российский лидер прибыл на полигон в Астраханской области для наблюдения за учениями "Кавказ-2020". Маневры проходят на территории Южного военного округа, в Черном и Каспийском морях. В них участвуют почти 80 тысяч военнослужащих, а также 1 тысяча военных из Белоруссии, Армении, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. Завершатся учения 26 сентября.

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