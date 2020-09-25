"Тосочка" и "Торнадо": Путину показали новейшее оружие в действии

Президент посетил учения "Кавказ-2020"

Масштабные военные учения "Кавказ-2020", проходящие на юге России, вышли на завершающий этап. Полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, где разворачивались главные события этого дня, посетил Владимир Путин. Верховный главнокомандующий оценил действия войск при отражении воздушных и наземных атак условного противника, и при дальнейшем переходе в наступление. На учениях были проверены некоторые новые образцы вооружений, в частности, реактивная система залпового огня и тяжёлая огнемётная система.

Как только Владимир Путин выходит из вертолёта, начальник Генерального штаба докладывает: к началу основного этапа учений "Кавказ-2020" всё готово. Для манёвров создана коалиционная группировка войск – это военные из России, Белоруссии, Ирана, Китая, Армении, Пакистана, Мьянмы. По легенде они должны отразить удар противника, напавшего на условную страну Северная Федерация и ее союзников.

Вместе с президентом за манёврами наблюдает министр обороны Сергей Шойгу, а также военные атташе из 70 стран. На поле боя уже жарко. По учебным мишеням, имитирующим массированный ракетно-авиационный удар, отрабатывает новый зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который способен обнаруживать и уничтожать тактические истребители и беспилотники на дальности до 70 километров, и ЗРК С-400.

Главная сенсация учений: российские военные впервые применяют снаряды с отделяемой головной частью для реактивных систем залпового огня "Торнадо". А также новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2.

Затем наступает очередь авиации. Над полигоном с ревом проносятся самолеты Ту-22, истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и Су-24М. Наносят бомбовые удары по вражеским объектам и технике.

"Огромный фронт боевых действий спроецирован на маленьком пространстве и подразделению приходится на укороченных интервалах с минимальным количеством времени отрабатывать сценарий боевых действий, что вносит свои сложности и является опытом, который в будущем думаю каждому пригодится", - рассуждает командир звена вертолетной армейской авиации Валерий Шиянов.

Боевые вертолеты прикрывают десант. Ми-8 зависают в воздухе и с них на специальных устройствах спускаются на землю военные. Такой беспарашютный способ десантирования применяется, когда невозможна посадка воздушного судна. Требует тщательной подготовки.

80 тысяч человек, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. "Кавказ-2020" - это самый масштабный и заключительный этап подготовки вооруженных сил страны в этом году. Манёвры на военном полигоне продлятся до субботы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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