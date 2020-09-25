"Лишают родительских прав": почему "яжематери" запрещают измерять температуру детям

Причины поражают абсурдностью

С неожиданной проблемой столкнулись педагоги одной из школ Екатеринбурга. Некоторых учеников приходится отправлять домой, так как мамы запрещают измерять своим детям температуру тепловизором. В ход идут различные аргументы: прибор опасен для здоровья, врачи покушаются на персональные данные. И вообще, якобы нарушаются конституционные права граждан. Не в чести у озабоченных родителей также прививки и удаленное обучение

Охраннику екатеринбургской школы № 134 впору медаль "За мужество" давать, ну или, как минимум, молоко "за вредность". Вот уже два месяца, почти каждое утро здесь начинается не с заливистого детского смеха или школьного звонка, а со скандала с Ольгой Дмитриевой. Женщина категорически против измерения температуры.

— Все учителя проверяются у меня и даже сам директор!

— Директор пусть проверяется, это его право. А мое право - отказаться. Это является персональными данными людей. Любой человек может подойти и посмотреть, и использовать в своих целях.

Кто и как может использовать эти данные, женщина не уточнила. Зато цитировала Конституцию, упрекала охранника в отсутствии медицинского образования, успела поругаться с уборщицей и завучем, в общем, в отличие от сына, "с пользой" провела весь первый урок. Артем все это время тихо сидел на лавочке. На занятиях в школе он не был с начала учебного года.

"У меня, как у мамы, отнимают часть моих родительских полномочий и делегируют их широкому кругу лиц: охранники, учителя, администраторы, воспитатели, да кто угодно. Соответственно, если я это принимаю, я частично становлюсь недееспособной по отношению к своим родительским обязанностям и полномочиям", - заявила Ольга Дмитриева.

Точно так же считает мама восьмиклассницы Вероники Гусевой. Химию теперь делают вместе долгими осенними вечерами.

"Потом там прививки пойдут, а с 2024 года хотят на дистанционное обучение вывести. Это вообще ни в какие ворота! Я уже посидела в 7 классе, когда нас в марте посадили, и это тоже дурдом был!" - возмущается юная Вероника.

Как раз, чтобы такого больше не повторилось, Роспотребнадзор в начале учебного года ввел для школ новые правила: измерение температуры на входе, проветривания, дополнительная санобработка. Большинство родителей понимают, что это во благо детей.

"Знать в каком состоянии мой ребенок. С утра не всегда успеваешь проверить, да и вообще бывает, что ни до этого. Не знаю, я ничего плохого в этом не вижу", - говорит Дарья Вишневетская.

Они врываются в школу как ураган, нарушая в общем-то тихий и размеренный учебный процесс. Иногда педагогам даже группу быстрого реагирования вызывать приходится, чтоб утихомирить "яжематерей".

Термометрию нельзя считать медицинской процедурой. От нее нельзя отказаться, поясняют специалисты, взывая к здравому смыслу. Если коронавирус найдут у одного ученика, на домашнее обучение отправляют весь класс. Педагоги относятся с пониманием и предлагают родителям альтернативу.

"В случаи отказа родителей от термометрии, они могут выбрать несколько способов. Могут принести свой термометр и замерить температуру внизу, если не доверяют термометрам школы. Они могут выбрать другой вид получения образования, если категорически отказываются вообще от проведения любой термометрии", - перечисляет директор школы №134 Екатеринбурга Андрей Сёмкин.

А ведь эта процедура абсолютно безопасна. Каждый электротермометр имеет сертификат медицинского изделия.

"Там нет источников мощных электромагнитных излучений", - объясняет доктор технических наук Владимир Кубланов.

Вакцину от коронавируса российские ученные изобрели, лекарство отечественное запатентовали. Только вот вместо того, чтобы носить маски и измерять температуру, люди охотно верят страшилкам вроде чипирования, обязательной вакцинации и, самое поразительное, что школьный охранник может стереть память.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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