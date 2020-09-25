Мишустин одобрил план восстановления пострадавшей от пандемии экономики

Указанные в документе мероприятия уже выполняются

План восстановления российской экономики, пострадавшей от связанных с пандемией коронавируса ограничений, одобрен на заседании правительства. Как отмечается в сообщении на официальном сайте кабмина, главная цель – рост занятости и доходов населения.

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что проект плана восстановления экономики был подготовлен еще в июне. И с тех пор, по словам министра, он и без утверждения уже больше чем наполовину реализован.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании кабмина, также отметил, что ряд мероприятий плана уже успешно выполняются. Он синхронизирован с проектом бюджета на следующие три года. Премьер подчеркнул, что план направлен на восстановление эффективной занятости, поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение делового климата и поддержку импортозамещения.

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