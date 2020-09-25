Диабетикам рекомендовано соблюдать домашний режим

В обновленный перечень вошли и беременные москвички

В Москве расширили перечень тех, кому рекомендуется соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса. В обновленный список вошли диабетики, беременные и женщины в послеродовом периоде.

Кроме, того в перечень вошли жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани, некоторые болезни системы кровообращения, а также диабетики. У страдающих этими заболеваниями при заражении коронавирусом увеличивается вероятность осложнений и тяжелого течения COVID-19.

"Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг, лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи", - призвали в столичном департаменте здравоохранения.

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