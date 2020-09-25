ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Курс евро преодолел отметку в 91 рубль впервые с 2016 года

17:35
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Доллар старается не отставать

Дешевеющая нефть и угроза новых антироссийских санкций оказали негативное влияние на курс национальной валюты. В пятницу 25 сентября курс евро впервые с 11 февраля 2016 года преодолел отметку в 91 рубль – в течение торгов на "Московской бирже" он составлял 91,0125 рубля.
Курс евро превысил 90 рублей

Доллар также установил своеобразный рекорд, подорожав до 78, 17 рубля впервые со 2 апреля этого года. К вечеру показатели немного снизились - евро торговался за 90,93 рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком на выходные, понижен до 76,8195 рубля. Курс единой европейской валюты - 89,6637 рубля.

Эксперты отмечают, что давление на рубль оказали сразу несколько негативных факторов. Это, в частности, опасения инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19. Специалисты также отмечают дешевеющую нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также угрозу новых санкций, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Курс валют в Москве
Курс валют в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.