Курс евро преодолел отметку в 91 рубль впервые с 2016 года

Доллар старается не отставать

Дешевеющая нефть и угроза новых антироссийских санкций оказали негативное влияние на курс национальной валюты. В пятницу 25 сентября курс евро впервые с 11 февраля 2016 года преодолел отметку в 91 рубль – в течение торгов на "Московской бирже" он составлял 91,0125 рубля.

Доллар также установил своеобразный рекорд, подорожав до 78, 17 рубля впервые со 2 апреля этого года. К вечеру показатели немного снизились - евро торговался за 90,93 рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком на выходные, понижен до 76,8195 рубля. Курс единой европейской валюты - 89,6637 рубля.

Эксперты отмечают, что давление на рубль оказали сразу несколько негативных факторов. Это, в частности, опасения инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19. Специалисты также отмечают дешевеющую нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также угрозу новых санкций, передает "Интерфакс".

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