Власти Москвы не намерены штрафовать беременных за прогулки

Домашний режим – это рекомендация

Беременных жительниц Москвы не будут штрафовать за прогулки по улицам. Власти столицы подчеркнули, что предписанный женщинам в положении домашний режим – рекомендация. Это мера безопасности в условиях, когда ситуация с коронавирусом стала более серьезной, отметил заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Эта рекомендация не подразумевает штрафов. Мы настоятельно просим не покидать места проживания граждан, которые попадают в группу лиц с хроническими заболеваниями и особыми состояниями, в том числе беременных и женщин в послеродовом периоде", - цитирует Немерюка ТАСС.

Как сообщалось, по указу мэра столицы Сергея Собянина был расширен перечень хронических заболеваний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать домов. Список расширен по сравнению с весной. В частности, в него теперь включены беременные и женщины в послеродовом периоде, пациенты с нарушением иммунной, мочеполовой и костной-мышечной системы.

В столичном департаменте здравоохранения отметили, что опыт борьбы с коронавирусом показал: эти категории также относятся к группе риска. При заболевании COVID-19 для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания.

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