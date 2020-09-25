Задержанный у здания Charlie Hebdo признался в нападении на прохожих

Расследуется дело о связи с террористической организацией

Задержанный в Париже мужчина, подозреваемый в нападении на прохожих, признался в содеянном. Как сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники, основному подозреваемому 18 лет, он выходец из Пакистана.

Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух подозреваемых. Он сообщил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористическим сообществом".

Днем 25 сентября в 11-м округе Парижа, где раньше располагалось здание редакции Charlie Hebdo, мужчина напал с ножом на прохожих. По некоторым данным, нападавших было несколько. Информация о пострадавших также противоречивая – разные источники говорят о двух либо четырех раненых.

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