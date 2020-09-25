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Задержанный у здания Charlie Hebdo признался в нападении на прохожих

18:38
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Расследуется дело о связи с террористической организацией

Задержанный в Париже мужчина, подозреваемый в нападении на прохожих, признался в содеянном. Как сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники, основному подозреваемому 18 лет, он выходец из Пакистана.
Задержан второй подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo

Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух подозреваемых. Он сообщил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористическим сообществом".

Днем 25 сентября в 11-м округе Парижа, где раньше располагалось здание редакции Charlie Hebdo, мужчина напал с ножом на прохожих. По некоторым данным, нападавших было несколько. Информация о пострадавших также противоречивая – разные источники говорят о двух либо четырех раненых.

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