ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Шарапова: в Москве наградили волонтеров за помощь в борьбе с пандемией

19:38
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Среди награжденных - медики, которые работали не по специальности

В Москве наградили победителей конкурса "Волонтеры в медицине - 2020". Как рассказала депутат Мосгордумы Ольга Шарапова, наград удостоены волонтеры, которые помогали бороться с коронавирусом.

По словам Шараповой, для врачей коронавирус стал неожиданностью - многие были уверены, что масштабные пандемии остались в прошлом.

"Весна 2020 года научила нас не быть излишне самоуверенными. Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить всех своих коллег, кто не жалел себя и весной, и летом, кто работал фактически на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Да, пандемия еще не закончена, но победа над пиком - это наша общая победа", - сказала Шарапова.

Среди награжденных – медики, которые в период пандемии работали не по месту основной работы и не по своей специальности. Это стоматологи, хирурги, ортопеды и врачи других специальностей, которые приняли участие в борьбе с коронавирусом. Также награды получили студенты, работавшие в ГКБ имени Виноградова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Волонтеры
Волонтеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.