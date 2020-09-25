Депутат МГД Шарапова: в Москве наградили волонтеров за помощь в борьбе с пандемией

Среди награжденных - медики, которые работали не по специальности

В Москве наградили победителей конкурса "Волонтеры в медицине - 2020". Как рассказала депутат Мосгордумы Ольга Шарапова, наград удостоены волонтеры, которые помогали бороться с коронавирусом.

По словам Шараповой, для врачей коронавирус стал неожиданностью - многие были уверены, что масштабные пандемии остались в прошлом.

"Весна 2020 года научила нас не быть излишне самоуверенными. Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить всех своих коллег, кто не жалел себя и весной, и летом, кто работал фактически на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Да, пандемия еще не закончена, но победа над пиком - это наша общая победа", - сказала Шарапова.

Среди награжденных – медики, которые в период пандемии работали не по месту основной работы и не по своей специальности. Это стоматологи, хирурги, ортопеды и врачи других специальностей, которые приняли участие в борьбе с коронавирусом. Также награды получили студенты, работавшие в ГКБ имени Виноградова.

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