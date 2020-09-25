"Пригрозившего" Путину премьера Болгарии высмеяли в соцсетях

Заявление Борисова вызвало шквал ироничных комментариев

Заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова о "предупреждении", которое он сделал президенту России Владимиру Путину, рассмешило читателей. Пользователи соцсетей интересуются - а знает ли российский лидер, какая угроза нависла над ним?

"Еще несколько лет назад я предупреждал президента Путина — через тогдашнего премьер-министра Медведева, который находился с визитом в нашей стране, — что я не допущу подобных вещей на территории Болгарии. У Государственного агентства национальной безопасности и прокуратуры с этим все строго…", - цитирует Борисова болгарское издание "Дневник". Премьер пообещал применить "надлежащие меры" ко всем, кто попытается шпионить.

Читатели издания ответили на эту цитату шквалом ироничных комментариев. "Ага, а Путин так испугался этого предупреждения, что аж заплакал…", "А Путин в курсе, что он предупрежден?", — интересуются пользователи сети. А один из читателей задался вопросом: хватит ли у Борисова смелости отказать Меркель или Трампу, если завтра они захотят, чтобы Болгария приняла 50 тысяч албанских эмигрантов.

Ранее стало известно, что София выслала российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. В российском МИДе обвинения назвали надуманными и пообещали Болгарии ответные меры.

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