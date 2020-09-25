Европа собралась вводить МРОТ: поможет ли это бедным странам

Эксперты сомневаются

Фраза "денег нет, но вы держитесь" на неделе приобрела новое звучание. Власти Евросоюза констатировали, что очень многие жители Европы не имеют достаточных средств к существованию. И не могут их заработать. Более того, печальная ситуация сложилась не вчера - просто шагающий уже год по планете коронавирус выявил много чего интересного, что власти западных стран предпочли бы не афишировать. Сначала стало ясно, что хваленая европейская медицина сильно перехвалена, потом, что банально не хватает коек, не говоря уже про аппараты ИВЛ и прочие технические моменты, врачи вынуждены решать, кому жить, а кому умереть. На 10 месяце пандемии власти признали, что существенная часть населения Европы живет бедно. У Еврокомиссии, правда, уже есть решение.

"Один размер на всех" - так, по мнению главы Еврокомиссии, выглядит формула успеха. Речь про минимальную заработную плату, которую Урсула фон дер Ляйен предлагает установить в Евросоюзе. Сумма должна составлять не менее 60% от средней оплаты труда в конкретной стране.

"На деле слишком многие сталкиваются с тем, что нормально заработать собственным трудом больше нельзя. Комиссия представит предложения по поддержке жителей стран-членов ЕС. У всех должна быть возможность получать минимальную зарплату", - заявила она.

Говоря про всех, госпожа фон дер Ляйен делает поправку: речь всё-таки в основном про жителей Восточной Европы. Список стран с самым низким уровнем зарплат возглавляет Болгария, где квалифицированный специалист может получать 286 евро в месяц. Хотя в Люксембурге те же деньги можно заработать всего за несколько дней. Установление минимальной заработной платы должно хотя бы слегка сгладить неравенство.

"Это историческая возможность. Впервые Евросоюз пытается улучшить драматическую ситуацию с заработной платой на нашем континенте. Более десяти лет мы испытывали на себе последствия политики жесткой экономии. Поэтому правовая инициатива, направленная на повышение заработной платы европейским трудящимся, действительно важна", - уверен член итальянского профсоюза Люка Визентини.

Задача - не просто поднять зарплату в Восточной Европе, а освободить рабочие места в Западной. Сезонные мигранты, приезжающие с периферии, согласны работать за меньшие деньги и в худших условиях. Например, в Дании больше половины новых рабочих мест занимают приезжие. Если бы на родине им пообещали хоть сколько-нибудь стабильную зарплату, то трудовую миграцию, возможно, удалось бы приостановить. По крайней мере, так официально объясняют свою позицию сторонники введения МРОТ.

"Как венгерка, я понимаю такую политику. Сотни тысяч, а кое-где и миллионы людей покидают свои страны, уезжая на заработки в Западную Европу. У нас и так огромная нехватка рабочей силы, которая подрывает рост нашего ВВП. Если мы договоримся на европейском уровне о минимальной зарплате, то такая несправедливая и вредная конкуренция может прекратиться", - полагает евродепутат Клара Добрев.

В то, что обещание минимальной зарплаты на самом деле сможет остановить трудовую миграцию, мягко говоря, верится с трудом. После вступления в Евросоюз страны Балтии покинул каждый пятый житель. Сегодня население Литвы, Латвии, Эстонии продолжает сокращаться. Что, в впрочем, легко объяснить - дома нет работы. Евросоюз заставил Литву закрыть крупнейшую на момент постройки атомную станцию в мире — Игналинскую АЭС. Латвия под давлением Брюсселя была вынуждена отказаться от производства сахара и остановить заводы. Европейские квоты на рыболовство в Балтийском море привели к тому, что рыболовный флот был буквально распилен на металлолом. Сегодня страны Балтии фактически потеряли собственную экономику и живут на "искусственном дыхании" фондов ЕС. Тогда как в самой Европе, взять даже беднейшие Грецию или Испанию, хотя бы туристы приносят стабильный доход.

"Не сумма денег, которую человек имеет, определяет его желание куда-то переехать, а его желание жить ещё лучше. Можно получать 2000, о чем сейчас говорят, как о минимальной какой-то зарплате, но при этом смотреть на Францию, на богатые районы Франции, на богатые районы Берлина. Конечно, это никак людей не остановит. Более того, оно создаст для них первичные условия, когда у них будут средства для того, чтобы они ринулись на просторы Западной Европы", - рассуждает главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

При том, что у коренного населения стран Западной Европы и без приезжих проблем хватает. Работу за время пандемии потеряли почти четверть местных жителей. Люди настолько редко стали заходить в магазин, что супермаркеты снизили цены впервые за последние 4 года. Тогда как коммуналка, наоборот, неуклонно растет. А ведь зима, пусть и мягкая, европейская, но уже близко.

"У меня в доме вообще-то 15 батарей. Но включать их на полную мощность очень затратно! Цены на электричество растут каждые три-четыре месяца. Я уже плачу больше 2 тысяч евро в год. Для меня, пенсионерки, это большая сумма", - жалуется Жинетт Лоран.

И ведь мерзнут зимой не только жители маленьких деревень, но и мегаполисов. По данным независимого исследования, приведенного газетой Figaro, семеро французов из десяти предпочитают стучать зубами от холода, чем потом ронять слезы на платежки. И ведь только попробуй заболей: медицинскую страховку могут позволить себе далеко не все. Доходит до того, что европейцы едут лечиться в Россию, где стоимость медицинских услуг в среднем в 4 раза меньше. При этом качество, наоборот, зачастую не в пример западному. Ещё одна неподъёмная статья расходов - налоги. Во Франции считаются одними из самых высоких в мире. Работающий француз отдаёт государству треть зарплаты. Почти столько же уплачивают в казну немецкие работники.

"Сейчас вдруг Еврокомиссия, Европарламент, вся эта евробюрократия вдруг озаботилась минимальной заработной платой. С чего бы вдруг? Значит, во-первых, они понимают, что находятся в ситуации, когда частичная занятость, рост безработицы - скрытой, явной - всё это создает мощное социальное напряжение. Доходы и номинальные, и реальные - по покупательной способности - за период с 2008-го года значительно снизились", - рассуждает экономист Василий Колташов.

Снизились доходы и европейского бизнеса. Фермеры несколько лет не могут оправиться от российских контрсанкций. А тут ещё бесконечно растущие эконалоги, например, на топливо. По словам комиссара ЕС по сельскому хозяйству, Старый Свет каждый день теряет несколько сотен ферм. Говоря же про экономику в целом Европы, то за последние месяцы она просела более чем на 12% - самый масштабный обвал за четверть века. Трудно представить, что будет, если на плечи работодателей ляжет ещё и обязательство по выплате единой минимальной зарплаты.

Последствия такого решения в своё время ощутили немецкие предприниматели, где 5 лет назад ввели минимальную почасовую оплату труда. В результате мелкие предприятия научились всячески обходить закон, не доплачивая работникам. В Швейцарии тоже были попытки ввести МРОТ. Однако в ходе всеобщего референдума граждане отказались устанавливать минимальный порог зарплат. Но если некоторые благополучные страны могут позволить себе такие эксперименты, то для других инициатива Еврокомиссии может оказаться губительной. Вот и выходит, что, пытаясь защитить интересы собственных граждан, крупные европейские игроки наносят удар по бедным экономикам. И, судя по тому, с каким упорством некоторые еврокомиссары проталкивают решение о введении минимальных зарплат, это только вопрос времени.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Артём Донцевич. "В центре событий".

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