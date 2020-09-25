Германия в руках дилетанта: преемник Меркель разыгрывает антироссийскую карту

У Фридриха Мерца нет управленческого опыта

Немецкий политик Фридрих Мерц возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России. И еще наговорил разного, направленного на очевидный подрыв российско-германских отношений. Новая-старая звезда ХДС не просто так выдает заголовки один громче другого - Мерц один из наиболее вероятных преемников Меркель.

"Приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность лично Владимир Путин!", - заявляет кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц.

О том, что именно Европейский страны подогревали цветные революции на Ближнем Востоке, а мигранты хлынули еще до операции наших ВКС в Сирии, Фридрих Мерц, конечно же, знает. Просто выстраивает свою предвыборную программу. Из общего у действующего канцлера и ее вероятного преемника - лишь партийная принадлежность и первые три буквы фамилии, иронизируют немецкие журналисты, называя Фридриха Мерца "Анти-Меркель".

Соперничество это давнее. Поговаривают, что Мерц – участник так называемого "Андского пакта". Его за стаканчиком виски в 1979 году заключили молодые христианские демократы во время перелета из Каракаса в Сантьяго.

"Он заключается в том, что они обещали друг другу помогать в продвижении своей политической карьеры, но Ангел Меркель успешно обошла этот пакт, хотя она не была его членом. Ангела Меркель, как женщина, как политик продемонстрировала политикам-мужчинам то, что они могут заключать какие угодно пакты, но, если есть сильный лидер - сильный лидер идёт к победе", - рассуждает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Так хрупкая "девочка Коля" стала председателем партии, обыграв Мерца, занимавшего пост руководителя фракции ХДС-ХСС в Бундестаге. Гордый политик тогда хлопнул дверью и ушел в бизнес. Но в 2018 году вернулся, когда канцлерин заявила об уходе с поста главы партии. Впрочем, триумфального возвращения не получилось. Пост председателя с незначительным перевесом голосов заняла протеже Меркель Анегрет Крамп-Каренбауэр. В должности, правда, продержалась недолго. Теперь место председателя и потенциального канцлера вновь вакантно, а Мерц жаждет реванша. Управленческого опыта он не имеет, так что богатейшая и влиятельная страна Европы может волею судеб оказаться в руках дилетанта. Зато риторика по меркам заокеанских партнеров правильная.

"Он сейчас даже не занимает никакой ответственный пост в руководстве партии ХДС, поэтому может себе позволить очень много достаточно ярких, провокационных высказываний. Потому что он бесконтрольный в этом отношении. Сейчас он проводит внутреннюю избирательную кампанию для своего избрания. К сожалению, выбрал фактор России, по которой он бьет кулаками, как некое поле, где, как ему кажется, он может себя проявить с положительной стороны в глазах своих избирателей внутри партии", - рассуждает политолог Александр Рар.

А конкретно тех, кто упрекает прагматичную Меркель в излишней любезностью с Россией. Мерц умеет улавливать политические тренды, отмечают эксперты, и теперь бьёт по самому больному для действующего канцлера – проекту "Северный поток-2".

"До сих пор я был за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения. Но после отравления Навального Европа должна отреагировать. Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык", - заявляет Мерц.

Сам Навальный жив, здоров, подтянут. На неделе выписан из клиники "Шарите" и отправлен на реабилитацию. Очевидно, боевое отравляющее вещество быстро рассеивается и безвредно для окружающих. Отравление "Новичком" лечится в гражданской клинике и требует после себя физических упражнений, свежего воздуха, правильного питания, ну и максимум – физиопроцедур. Знали бы британцы, лечившие Скрипалей! У Навального даже следа от катетера почти не осталось. Внимательные интернет-пользователи заметили, что блогер в той же обуви, что и в Томске, когда его якобы отравили. В общем, "Новичок", по всей видимости, уже не тот. Вопросов в этой истории действительно много. Все они предельно конкретно изложены в запросах нашего МИД.

"Пока никаких ответов не поступило. Более того, мы слышим публичные комментарии, в том числе официального представителя правительства Германии, который заявляет достаточно несуразные вещи. Например, тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло в России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, поэтому мы от вас требуем признать, что вы виноваты. Несолидно, тем более для такой крупной и уважаемой страны, как Германия", - заявил Сергей Лавров.

Зато немецкая сторона активно делится информацией и биоматериалами Навального со своими западными коллегами. На данный момент выводы немецких врачей подтверждены исследованиями военных лабораторий Швеции и Франции. Об этом пишет Figaro. Гораздо, интереснее, впрочем, комментарии читателей статьи.



— Одно можно сказать наверняка: мы жертвы информационного отравления.

— Короче, несколько дней подряд нам твердили, что он отравлен сильным ядом, и теперь он на ногах? Так что все это пропаганда и манипуляция умами, им не нужна достоверная информация.

— Цирку конец. Но это сработало: проект газопровода "Северный поток-2" отстает от графика.

Американцы и вовсе надеются, что газопровод не будет достроен. Госсекретарь Помпео заявил, что Штаты работают над созданием коалиции для противодействия проекту.

"Мы видим, как США ежедневно публично пытаются унизить ЕС, прежде всего, Германию. Как США устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергобезопасность. Под чем они подразумевают переход на существенно более дорогой американский сжиженный газ. Я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести для Германии!" – отвечает Лавров.

Единодушно на защиту проекта встали премьер-министры восточных земель, а также крупные инвесторы, промышленники и предприниматели, да и позиция Меркель, пишет Financial Times, остается весьма твердой. Чьи интересы отстаивает потенциальный канцлер, догадаться не сложно. "Похоже, что те, у кого больше одного самолета, теперь не относятся к среднему классу" - шутка, гуляющая в немецких политических кругах после того как Мерц, ничуть не смущаясь, назвал себя представителем верхней части среднего класса. Самолета у него два. А еще доход более миллиона евро в месяц и роскошное поместье. Всем этим он обязан заокеанским партнерам, дружбу с которыми профессионально выстраивал, когда ушел из большой политики и теперь активно поддерживает.

"Он был председателем "Трансатлантического моста" или "Атлантического моста" - той организации, которая в себя собирает, интегрирует всех проамериканских думающих менеджеров, политиков Германии и проевропейски думающих политиков в Германии. Это - очень мощная организация. В принципе, очень большой политический рычаг для принятия косвенных решений. Поэтому я бы на сегодняшний день сказал, что Фридрих Мерц - 100% трансатлантист. Он, конечно, будет пытаться больше, чем госпожа Меркель, переориентировать Германию на сотрудничество с американцами. У него нет никакого опыта работы ни с Россией, ни с Китаем. У него, скорее, предвзятое на сегодняшний день отношение к странам вне Запада", - рассуждает Александр Рар.

В общем, есть все, что нужно для того, чтобы построить прекрасную политическую карьеру. Правда, насколько, самостоятельным будет такой политик – большой вопрос. Выборы председателя ХДС пройдут в декабре. В сентябре следующего года этот человек поведет партию на выборы. Так что у Меркель не так много времени, чтобы принять, пожалуй, одно из важнейших решений в своей политической карьере. Ведь завершение строительства "Северного потока -2" - дело чести для страны и ее канцлера.



Матвей Шестаков, Андрей Талалай, Артём Данцевич, Елена Мекертычева, "В центре событий".

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