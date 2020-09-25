Союзное государство России и Белоруссии: форме требуется содержание

Какое будущее ждет две страны

Союзному государству России и Белоруссии уже 24 года. Возраст совершеннолетний, в этом государстве уже целое поколение выросло, но по большому счету за красивыми словами и очень небольшим числом реально действующих и удобных для наших народов совместных решений – пустота. А ведь договор, подписанный более двух десятилетий назад, должен быть наполнен содержанием. Очень конкретным. Любой организм, в том числе и государственный, должен развиваться, согласно опросам, многие и у нас и в Белоруссии убеждены, что развитие союзного государства пойдет на пользу всем.

Уже с октября россиянам и белорусам станет комфортнее жить в Союзном государстве — Москва и Минск рассчитывают отменить роуминг. Стороны шли к соглашению долгие пять лет. Последние недели сотовые операторы тестировали техническую возможность звонков без роуминга, а чиновники готовили документы. В частности, соглашение о борьбе с телефонным мошенничеством. Отмена роуминга станет первой за многие годы существенной подвижкой в интеграции двух стран, от которой выиграют миллионы людей.

"Есть вещи, которые нужно было делать давно. Это общая система страхования, отмена роуминга. Проведение таких больших, я бы сказал, акций в поддержку обучения в вузах Беларуси и России. Этот список можно увеличить", - говорит руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.

И увеличить значительно. На данный момент в рамках союза уже действует две сотни соглашений. Но есть куда расти. Особенно, если вспомнить, что вообще-то россияне и белорусы по документам уже больше 20 лет живут в едином государстве. Впрочем, у этого государства пока нет, например, флага, общей валюты или единой Конституции. Союзный акт, который должен был стать прообразом основного свода законов, на разных уровнях согласовывают с 2002 года. Есть нюансы и с союзным парламентом. Точнее, самого отдельного парламента тоже пока нет, а его функции исполняет парламентское собрание Союза Беларуси и России.

"Парламент должен быть эффективным, он должен быть известным. Если сейчас спросим на улице белорусов, кто член с белорусской стороны союзного парламента, никто вам не ответит. Никто абсолютно. Можете спросить россиян. Кто член от России? Никто не ответит", - сокрушается Заико.

Зато на вопрос о важности Союзного государства на белорусских и российских улицах отвечают с энтузиазмом. Почти 60% белорусов и без малого половина россиян к единению двух стран относятся положительно. Причем, немало сторонников интеграции и среди молодежи. Белорусскому журналисту Григорию Азаренку 24 года. Он ровесник самого первого объединительного документа - Договора о создании Сообщества Беларуси и России. В Союзном государстве Григорий видит не только пользу, но и перспективы.

"В белорусском обществе есть консенсус, потому что все хорошо относятся к России, положительно, у всех родственники есть в России, поэтому отношение закреплено еще в 90-е годы на общереспубликанском референдуме, и оно не поменялось. Это была мощная воля белорусского народа к объединению, к созданию Союзного государства, к восстановлению нашего геополитического потенциала, потерянного после распада СССР", - говорит он.

О важности Союза говорят и эксперты. Особенно в сложный период. Кредит в полтора миллиарда долларов поможет белорусской экономике, которая неразрывно связана с российской.

"Именно российский рынок нужен белорусам и предприятиям, чтобы продавать свой товар. Которого они производят много, и который в Европе не нужен. Собственно, в подобных рамках и должно существовать СГ", - рассуждает главред портала POLITRUSSIA.COM Руслан Осташко.

Европа, тем временем, обещает чуть ли не новый план Маршалла для Белоруссии на десятки миллиардов долларов. Впрочем, золотые горы Брюссель сулил в свое время и Украине. Блогер Анатолий Шарий даже посчитал, сколько раз западные страны на словах выделяли Киеву деньги. Остановился на цифре 20. В итоге денег дали мало, а вдобавок к высоким процентам по кредитам, украинские власти вынуждены были выполнить множество малоприятных требований. В случаи с Белоруссией ситуация вряд ли бы кардинально отличалась. Тем более что Европа в отношении с Минском руководствуется исключительно прагматичным подходом.

"Белорусские товары на западе никому не нужны. Там своих товаров завались. Западу нужны рынки. Беларусь им нужна как ресурсная база для кормежки своего населения, дешевая рабочая сила и, самое главное, это возможность покусывать Россию на ее границах. России Беларусь нужна для того, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и разъединенные народы были одним целым. Мы в этот капиталистический век, к сожалению, забываем о наших ценностях", - говорит Осташко.

Условия российского кредита для Минска "по-союзному" комфортные. Впрочем, кроме займов для поддержки экономики, есть запрос на интеграционные процессы, которые бы НАПРЯМУЮ влияли на граждан двух стран.

"Запрос у белорусов есть на реальные действия. Запрос какой? Свободные рынки, движение рабочей силы. Приоритеты, связанные с развитием интеллекта, образовательные, научные. Эти запросы есть. Со стороны различных социальных групп Беларуси. Со стороны простого населения тоже есть запрос. В том, чтобы мы ощущали себя жителями Союзного государства", - говорит Заико.

И желательно, чтобы ощущение это наступило в ближайшем будущем. Потому что в случае промедления может сработать принцип "свято место пусто не бывает".

"И, к сожалению, эти западные кукловоды, которые пытаются там устраивать майданы, инвестировав в это деньги, а это не что иное, как бизнес-проект с целью заработать денег, ограбив белорусский народ, что уже было в белорусской истории, к сожалению. Вот если не произойдет реального процесса взаимной интеграции в рамках единого государства, то мы просто потеряем Беларусь", - говорит Руслан Осташко.

Похоже, это понимают и в Москве, и в Минске. Чиновники двух стран в последнее время стали активнее работать по дорожным картам интеграции. В первую очередь, в экономической сфере. Специалисты действуют по принципу "содержание важнее формы" - в первую очередь необходимо сделать комфортнее жизнь 155 миллионов граждан Союзного государства, а уже потом решать, в каком формате это государство будет существовать. В последнее время эксперты все чаще говорят о Конфедерации. По сути, это союз двух суверенных стран, но с органами наднационального управления. Например, в налоговой сфере, обороне и внешней политике. Плюс такого формата в том, что и Минск, и Москва с одной стороны сохраняют независимость, и в то же время – усиливают интеграцию. Впрочем, это лишь потенциальный сценарий. Пока же ясно одно – и россияне, и белорусы хотят быть вместе. От Бреста до Владивостока. Как поет ансамбль "Сябры" "дома бываць часцей, дома бываць не госцем" - смысл фразы понятен без перевода.

Денис Большаков, Екатерина Симанович, Павел Ермоленко. "В центре событий".

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