Власти одобрили перенос выходных в 2021 году

Россияне смогут подготовиться к праздникам 31 декабря

Россияне получили столь желанный ими выходной 31 декабря – но воспользоваться им они смогут лишь в следующем году. Проект переноса выходных дней в 2021 году одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

"В РТК одобрили проект постановления Правительства "О переносе выходных дней в 2021 году", - сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Согласно проекту постановления правительства, которое подготовил Минтруд России, новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января. На майские праздники отводится шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. 31 декабря в следующем году будет выходным, однако в 2020-м это пока рабочий день.

В 2021 году россияне смогут отдохнуть также с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября, передает ТАСС.

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