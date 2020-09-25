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"Ломают комедию": МИД прокомментировал роль ОЗХО в деле Навального

20:09
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Руководство организации скрывало свои контакты с Берлином

Организация по запрещению химического оружия стала инструментом в руках Германии и ее союзников по НАТО. Они пытаются использовать ОЗХО в ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального для вмешательства во внутренние дела России, заявили в российском МИДе.
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"Звучащие с начала сентября от руководства ФРГ и союзников по НАТО требования к России "содействовать" расследованию под эгидой ОЗХО являются ничем иным как подрывом основополагающих принципов Конвенции по запрещению химического оружия и попыткой использовать эту международную структуру для вмешательства во внутренние дела государства…", - говорится в распространенном 25 сентября комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе подчеркивают, что, вопреки своим обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, правительство Германии активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по инциденту с Навальным. Тем самым Берлин препятствует установлению истины.

Роль Технического секретариата ОЗХО в этой ситуации МИД называет весьма сомнительной. В общении с Постпредством России при ОЗХО техсекретариат скрывал факт своего активного взаимодействия с Берлином, ссылаясь на некие "подготовительные меры". Руководство организации, давно погрязшее в политических интригах, долго "ломало комедию", скрывая свою вовлеченность в историю с российским гражданином и предпочло в очередной раз проигнорировать свои обязательства, говорится в комментарии МИД России.

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