ВОЗ спрогнозировала 2 миллиона жертв коронавируса в мире

В организации призвали соблюдать меры безопасности

Число жертв COVID-19 в мире вполне может возрасти до 2 миллионов. С таким прогнозом выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Райан напомнил, что уже сейчас количество умерших от коронавируса приближается к одному миллиону.

"За девять месяцев от коронавирусной инфекции скончался 1 миллион человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 миллион человек", - заявил директор программы на брифинге.

По словам Райана, такой сценарий вполне возможен. В то же время, уже сейчас можно сделать многое, чтобы не допустить такого исхода и спасти жизни людей. В частности, он напомнил о необходимости соблюдать рекомендованные ВОЗ меры безопасности.

По данным ВОЗ, за время пандемии скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 983 тысячи человек. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 32,2 миллиона.

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