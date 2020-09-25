Стало известно имя главной российской актрисы десятилетия

Она обошла по популярности Асмус, Брежневу и Михалкову

Главная российская актриса десятилетия – Светлана Ходченкова. В рейтинге, составленном "Бюллетенем кинопрокатчика", она обошла своих коллег по числу главных ролей. При составлении рейтинга учитывались также такие критерии, как число проектов с участием артистки, зарубежные проекты, награды на фестивалях и кинопремиях.

Светлана Ходченкова, как отметили составители, отметилась рекордным количеством главных ролей Кроме того, актриса получила премию "Золотой Орел" за женскую роль второго плана в фильме "Довлатов".

В десятке соперниц Ходченковой - Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева. Вторую строчку списка "самых главных" заняла Александра Бортич – как отмечается, пять картин с ее участием привлекли более 30 миллионов зрителей. На третьем месте оказалась звезда фестивальных фильмов "Елена", "Левиафан" и "Географ глобус пропил" Елена Лядова, пишет Lenta.ru.

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