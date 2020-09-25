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Елизавета II готовится стать прабабушкой в девятый раз

21:44
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Официально объявлено о беременности принцессы Евгении

Королева Великобритании Елизавета II готовится стать прабабушкой в девятый раз. Букингемский дворец официально объявил о беременности принцессы Евгении. Появления наследника ожидают в начале 2021 года.
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30-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма - занимает десятое место в линии наследования британского трона. Ее муж— европейский бренд-менеджер компании Casamigos Tequila Джек Бруксбэнк.

Отец ребенка не имеет королевского происхождения, так что титулов у него не будет – если только не вмешается сама Елизавета II. В таком случае девятый правнук или правнучка королевы займет 11-е место в линии наследования британского престола. Поздравления принцессе Евгении и Джеку Бруксбэнку уже направил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC News.

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