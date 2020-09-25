Военно-транспортный самолет разбился на Украине

На борту могли находиться курсанты Харьковского летного университета

Под Харьковом разбился грузовой самолет. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, речь идет о военно-транспортном самолете Ан-26 ВВС Украины. Самолет выполнял тренировочный полет. На борту, предположительно, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Местные жители сообщают о, как минимум, пяти погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

На место крушения выехала следственная группа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную полицию.

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