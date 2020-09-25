ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военно-транспортный самолет разбился на Украине

21:33
  • пятница
  • 25 сентября 2020

На борту могли находиться курсанты Харьковского летного университета

Под Харьковом разбился грузовой самолет. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, речь идет о военно-транспортном самолете Ан-26 ВВС Украины. Самолет выполнял тренировочный полет. На борту, предположительно, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Местные жители сообщают о, как минимум, пяти погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

На место крушения выехала следственная группа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную полицию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ан-26
Ан-26
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.