Украинские военные подтвердили крушение самолета с курсантами

Есть выжившие

Минобороны Украины подтвердило информацию о крушении под Харьковом военно-транспортного самолета Ан-26. На его борту находились курсанты местного летного университета.

Крушение самолета произошло при заходе на посадку. В Минобороны Украины сообщили, что есть раненые и погибшие. Их количество сейчас выясняется.

Местные СМИ сообщают, что, как минимум, четыре человека отправлены в больницу с ожогами.

В то же время портал Страна.ua пишет, что самолет разбился после взлета с аэродрома близ населенного пункта Чугуево. Ан-26 пролетел два километра, после чего упал.

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